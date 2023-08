Star Wars | l' interprete di Lando Billy Dee Williams anticipa un grande progetto in arrivo | di cosa si tratta?

(Di martedì 1 agosto 2023)Deea.k.a. ilCalrissian disembrerebbe averto "qualdi grosso" in... Di chesi tratterà mai? Che un nuovodedicato astia per arrivare? Non lo sappiamo ancora, maDeeè certamente entusiasta di ciò che ci attende in futuro... Quale produzione ci attende? Il ritorno diSapevamo già che è in lavorazione una serie suscritta da Donald Glover e il fratello, Stephen Glover, ma possiamo forse aspettarci di rivedere sul piccolo sxchermo anche la versione originale del personaggio interpretata da ...

Dopo essere rimasto in una fase di stallo per la maggior parte degli ultimi tre anni, la serie Lando di Lucasfilm , incentrata sull'iconico personaggio diLando Calrissian , è ora ufficialmente tornata in fase di sviluppo, con Donald Glover e suo fratello Stephen impegnati nella scrittura . L'interprete originale di Lando, Billy Dee ...La prossima serie The Acolyte promette di portare gli abbonati Disney+ verso nuovi terreni ancora inesplorati all'interno del vasto universo di. Dafne Keen ,dello show, ha svelato ciò ...

Star Wars, un attore ha pensato di "farla finita" a causa dell'odio ricevuto per il suo personaggio Best Movie

Billy Dee Williams, interprete originale di Lando Calrissian in Star Wars, anticipa un importante annuncio in arrivo.Jim Jarmusch non vuole essere "obbligato" a dover vedere film come Star Wars o Via col vento e spiega il suo approccio verso il cinema ...