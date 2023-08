Star Solar | Fabio Murru e Michele Soddu | “Sempre più conveniente per le imprese rendersi indipendenti dal punto di vista energetico”

(Di martedì 1 agosto 2023) (Nuoro 1 agosto 2023) - I fondatori dell'azienda di Nuoro, specializzata in impianti fotovoltaici e sistemi green per la spesa energetica, spiegano i vantaggi della produzione da fonti rinnovabili per l'acquisizione di maggiore competitività · L'indipendenza energetica diventa il fattore predominante per accrescere la competitività delle, specie visti gli alti costi registrati negli ultimi anni che hanno messo in ginocchio numerose aziende, impattando negativamente anche sulle famiglie. “Oggi esseredaldiè fondamentale: permette la creazione di uno scudo contro rincari repentini e costi di gestione in forte crescita”, spiegano, fondatori a Nuoro di ...

...Wars Battlefront e Burnout , ora stiamo sfidando le convenzioni del genere dei giochi di ... oltre che con Test Drive UnlimitedCrown e The Crew Motorfest , giusto per citarne qualcuno.... quella dalladi Downton Abbey e Legion Dan Stevens . In occasione del Comic - Con di San Diego, Hulu ha diffuso il primo trailer di questa quarta stagione. La stagione 4 diOpposites ...... "Mi piacerebbe molto un crossover con Rick & Morty! I dettagli della serie Co - creata da Justin Roiland (Rick and Morty) e Mike McMahan (Rick and Morty,Trek: Lower Decks),Opposites è ...

Star Solar, Fabio Murru e Michele Soddu: “Sempre più conveniente ... Adnkronos

Billie Eilish’s upcoming headlining set at Lollapalooza in Chicago will be partially solar-powered, thanks to her partnership with environmental non-profit Reverb.US Under Secretary of State for Political Affairs Victoria Nuland has lauded the partnership between South Africa and the US, which is expected to result in the US investing $1-billion in South Africa ...