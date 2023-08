Stadio Franchi | è ancora battaglia tra Comune di Firenze e Avvocatura per il Pnrr

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023) Mercoledì 2 agosto è il giorno dell’udienza del Tar del Lazio per il ricorso presentato daldiper la riqualificazione dello. L’amministrazione chiede l’annullamento del decreto ministeriale di definanziamento per l’impianto, al quale dall’aprile 2022 erano state assegnate risorse dal fondo per i Piani urbani integrati –. Per accelerare i tempi, ilha chiesto un’udienza ma l’di Stato ha avanzato richiesta di rinvio. Palazzo Vecchio preme per “poter avere in tempi rapidi la data per l’udienza di merito e poter definire un procedimentocome indicato dalle norme vigenti e avere quindi certezza sui finanziamenti. Sabato scorso, a distanza di pochi giorni dalla prima udienza – informano -, dopo ...