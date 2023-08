Stadio Collana | contatto De Laurentiis-De Luca | l’idea del presidente del Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 agosto 2023) Aurelio Deha contattato ildella Regione Campania, Vincenzo De, per chiedere informazioni sul nuovo. Una luce in fondo al tunnel, una speranza per tutti gli abitanti del Vomero e della città di: la Regione Campania ha presentato il nuovo progetto per loArturo. Lo storico impianto situato nel quartiere Vomero è in stato di abbandono da anni e vive in condizioni fatiscenti. Nella giornata di ieri, presso la sede centrale delle Giunta Regionale a Santa Lucia, è stato appunto presentato il nuovo progetto che prevede dieci nuove palestre, un campo da basket, una pista di pattinaggio e la fine dei lavori di risanamento della piscina coperta, oltre a un parcheggio con ben 222 posti auto. Spunta ...