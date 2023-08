Sportello genitori e adolescenti | «I miei due figli rifiutano il mio nuovo compagno»

Leggi su iodonna

(Di martedì 1 agosto 2023) Buongiorno Dottoressa sono Marina, la mamma di due ragazzi di 13 e 17 anni. Sono separata dal loro padre da dieci anni ormai. Lui non è mai stato molto presente nella vita dei ragazzi, anche quando eravamo ancora sposati ero sempre io ad occuparmi di loro, poi da quando se n’è andato lo vedono pochissimo, ad oggi praticamente nulla perché sono loro che non vogliono andare da lui. Mi hanno detto che lo odiano, visto che non ha mai saputo fare il padre, e stanno meglio senza. Non gli posso dare torto perché anch’io lo odio, per tanti motivi che non sto qui ad elencare. I primi cinque anni dopo la separazione sono stata praticamente da sola con i bambini, eravamo sempre da soli io e loro. Sono stati anni molto difficili ma comunque belli, io ero totalmente dedicata a loro. Cinque anni fa ho conosciuto un uomo, un uomo vero, che sarebbe un padre perfetto per i ...