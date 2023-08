Sport Mediaset | Osimhen e il Napoli separati da 50 milioni No all’offerta saudita

Dopo Studio Aperto,ha ottenuto 808.000 spettatori con il 6.9% (Extra: 565.000 " 4.9%). Su Rai3 Doc Martin raccoglie 234.000 spettatori con il 4.7%. A seguire il TG3 delle 12 ha ...L'allenatore viola in un'intervista a: "Speravamo nella nostra partecipazione e l'abbiamo ottenuta". Stasera la partita alle 20:45: è la prima uscita stagionale davanti ai tifosi. Ecco dove vederlaLo ha detto Vincenzo Italiano nel corso di un'intervista rilasciata a. "Per quanto riguarda il mercato - ha proseguito il tecnico alla guida della Fiorentina per la terza stagione - credo ...

SPORT MEDIASET: “Lodi, era uno spettacolo vederti calciare le punizioni...” Tutto Calcio Catania

Victor Osimhen è vicino al rinnovo con il Napoli, ma la clausola rescissoria è ancora un punto di divergenza. Intanto, l’attaccante ha rifiutato l’offerta dell’Arabia Saudita. Calciomercato Napoli. S ...Copyright © 1999-2023 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...