Sport in tv oggi martedì 1°agosto | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di martedì 1 agosto 2023)1° agosto 2023, ci apprestiamo a vivere una giornata non particolarmente intensa a livello di quantità diivi ma pur sempre interessante anche in chiave azzurra. Prosegue il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile, in attesa dell’ultima decisiva partita di domani dell’Italia contro il Sudafrica per il passaggio del turno agli ottavi. Fari puntati inoltre sulle Universiadi, con il debutto di nuoto e atletica che potrà regalare delle soddisfazioni notevoli alla selezione tricolore. Spazio anche per il tennis, con Lucrezia Stefanini impegnata nel primo turno di Praga per entrare finalmente nella top100 WTA, ma attenzione anche al ciclismo con la seconda tappa del Tour de l’Ain e al day-2 dei Mondiali di nuoto paralimpico. Di seguito il calendario ...