Spezia | dopo Pio anche Sebastiano Esposito nel mirino

... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ...46 Redazione Sport 0 174 Momento d'oro per il Nardò Basket cheuna riorganizzazione societaria è ...... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ] Trae Lecce è solo ... 'Ora godiamoci questa cintura' Sport [ 31/07/2023 ] Giochi del Mediterraneo,Malagó l'intervento ...Il centrale polacco conosce la serie A dato che ha militato nellofino al gennaio scorso collezionando 39 presenze. Il suo trasferimento in Premier League non gli ha fruttato grandi risultati ...La Spezia ha presentato il nuovo sponsor principale Spigas e ha annunciato l'arrivo di Mirko Antonucci, Francesco Pio Esposito e Emil Kornvig. Mercato in uscita con Holm al Sassuolo e Nzola e Dragowsk ...Dopo l’assegnazione dell’appalto dei lavori da parte del Comune di Spezia spunta l’affondo legale. Fra i rilievi mossi il mancato confronto popolare come passaggio obbligato della buona amministrazion ...