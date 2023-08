(Di martedì 1 agosto 2023)hashish e marijuana,, nelle città die Rende. Per questo 19 indagati, per lo più di origini straniere, sono stati sottoposti a misura cautelare su ordinanza del GIP ...

hashish e marijuana, anche a minori, nelle città di Cosenza e Rende. Per questo 19 ... coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, e svolte dai Carabinieri di Cosenza, laveniva ...... adibendola a vero e proprio fortino della. Da qui, tutti i componenti della famiglia, anche alla presenza figli minori, tutti in tenera età, a quanto finora risultaa ogni ora del ...... adibendola a vero e proprio fortino della. Da qui, tutti i componenti della famiglia, anche alla presenza figli minori, tutti in tenera età, a quanto finora risultaa ogni ora del ...

Spacciavano droga anche ai minori, 19 misure cautelari a Cosenza QUOTIDIANO NAZIONALE

Roma, 1 ago. (askanews) - Spacciavano hashish e marijuana, anche a minori, nelle città di Cosenza e Rende. Per questo 19 indagati, per lo più di origini straniere, sono stati sottoposti a misura caute ...Operazione dei carabinieri a Cosenza e Rende. Gli indagati, prevalentemente stranieri, spacciavano droga anche a studenti minorenni. Centrale operativa all'autostazione Sono diciannove le persone coin ...