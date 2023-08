Sospesi nel vuoto sulle montagne russe | soccorsi da brividi

Leggi su iltempo

(Di martedì 1 agosto 2023) Sei persone bloccate nella carrozza dellea svariati mezzi d'altezza. Imprevisto danel pomeriggio di martedì 1 agosto al parco acquatico Zoomarinee di Torvaianica. A soccorrere le persone rimaste sospese per un malfunzionamento dell'ottovolante sono stati i vigili del fuoco con un'auto-scala. Nessuno è rimasto ferito e tutti sono stati tratti in salvo senza difficoltà. Il parco divertimenti in una nota ha spiegato che "grazie all'efficacia dei sensori, alla preparazione dello staff, all'intervento dei Vigili del Fuoco è stata portata a termine la normale procedura prevista in questi casi, perché quando un'attrazione si ferma vuol dire che potrebbe esserci un piccolo inconveniente in corso ed è proprio la validità dei sensori, a dimostrare la corretta manutenzione effettuata su ogni coaster, che permette di agire ...