Sorpresa Napoli | può arrivare subito un ex Milan | che nome

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 1 agosto 2023) Il mercato delè pronto a sbloccarsi. Oltre all’erede di Kim, si valuta un vice Di Lorenzo all’altezza della situazione. Il mercato delè ancora in divenire. In attesa che si sblocchi l’affare Danso,in cima alla lista del tecnico Garcia, su cui il Lens fa muro, Mauro Meluso e il suo staff continuano a sondare il mercato alla ricerca dei nomi idonei da inserire in rosa. Tra i ruoli più attenzionati, anche quello del vice-Di Lorenzo. Il capitano azzurro è un autentico stakanovista, si sa. Ma in una stagione lunga e fitta di impegni come quella ventura, ci sarà bisogno anche di rifiatare per il numero ventidue. Ed allora si attende: Garcia sta valutando Zanoli, sullo sfondo resta Faraoni. Intanto un nuovo, un’autentica, sta avanzando nelle ultime ore. L’ultima idea del ...