Sophie Codegoni si scaglia contro un follower | “Vergognati”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 1 agosto 2023) I personaggi in vista sono soliti ricevere attacchi tramite i social network. In più occasioni, i diretti interessati hanno denunciato situazioni di questo tipo. Non si tratta di frecciatine sarcastiche o di qualche piccola critica, ma di veri e propri insulti. Nelle ultime ore, è stataa finire nel mirino di un hater. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, diventata mamma da poco, sta solo cercando di vivere la nuova quotidianità con Alessandro Basciano e la piccola Cèline. Purtroppo, sembra che non tutti vogliano lasciarla in pace.nel mirino: lo sfogo di un hatere Alessandro Basciano si sono conosciuti durante la sesta edizione del GF Vip. Il loro amore, nato tra le mura della porta rossa, è cresciuto sempre di più, fino a ...