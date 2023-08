“Sono una teatrante | la pagina la devo sentire” Andrée Ruth Shammah e il bisogno di leggere a voce alta

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 1 agosto 2023) Per tutta l’estate, ogni settimana sul Foglio trovate l’appuntamento di Marco Archetti con un “bibliomane” diverso. Interviste a intellettuali, professori e scrittori per farci raccontare i lib... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti