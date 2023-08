Sono di Liliana Agnani i resti trovati nel bosco del Novarese | il figlio accusato di omicidio

San Martino di Trecate, dovestati trovati i resti diAgnani Ora il figlio della donna sarebbe indagato , ma già da alcune settimane le forze dell'ordine stavano eseguendo accertamenti ...Resti di ossa umane erano stati ritrovati nell'ottobre scorso a San Martino di Trecate nel Novarese, in una zona boschiva in riva al Ticino. Orastate identificate: appartengono aAgnani, 80 anni, che era residente a Milano. Per la sua scomparsa la Procura di Novara ha indagato il figlio, Stefano Garini, che è accusato di omicidio ...Un nome e un volto.diAgnani i resti di ossa umane scoperti a ottobre scorso in un'area boschiva in riva al Ticino a San Martino di Trecate, nel Novarese. La donna, 80 anni, era residente a Milano. Per la ...

Resti di donna trovati nel bosco, sono di Liliana Agnani: il figlio è ... IL GIORNO

L'uomo è accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Al setaccio i suoi conti bancari. Cosa sappiamo e i punti oscuri ...Un nome e un volto. Sono di Liliana Agnani i resti di ossa umane scoperti a ottobre scorso in un'area boschiva in riva al Ticino a San Martino di Trecate, nel Novarese. La donna, 80 anni, era resident ...