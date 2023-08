Sonnino Armi e droga in un vecchio casolare | rimane in silenzio 41enne fermato dai Carabinieri

(Di martedì 1 agosto 2023)– Bocca cucita lunedì mattina davanti il Gip del Tribunale di Latina Mario La Rosa da parte di D.C., ildifinito ai domiciliari perchè sorpreso ad avere in undi proprietà la disponibilità di un arsenale di un cospicuo quantitativo di. L’uomo, difeso dall’avvocato Nadia Patrizi, ha deciso di L'articolo Temporeale Quotidiano.

...scaturisce dall'esito di una perquisizione presso un casolare ubicato nella periferia di, ... è chiamato a rispondere delle gravi ipotesi di reato di ricettazione e detenzione illegale di, ...... Giuseppe Pedersoli, Peppe Fiore, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo e Jacopo. Piedone, la ... Palmieri è un poliziotto che non ama le, allievo del popolare Commissario Rizzo detto Piedone. ...... Paolo Piccirillo e Jacopo. Sinossi - L'ispettore Vincenzo Palmieri ritorna a Napoli dopo diversi anni per chiudere i conti con il passato. Palmieri è un poliziotto che non ama le, ...

ARMI E CHILI DI DROGA NEL CASOLARE DI SONNINO, IL ... Latina Tu

Il 21 luglio i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Terracina e della Stazione di Sonnino, in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare ...Il 21 luglio scorso i militari del N.O.R. - Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Terracina, diretti dal Maggiore Saverio Loiacono, e della Stazione di Sonnino, in ottemperanza all'ordine di custodi ...