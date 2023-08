Sofia | la famiglia vuole la verità sugli ultimi attimi di vita

...diCastelli, 20 anni, uccisa sabato mattina in casa sua a Cologno Monzese (Milano), dall'ex fidanzato Zakaria Atquaoui, 23 anni, reo confesso. Lo ha detto all'ANSA il legale di, ...... secondo quanto riferisce Adoc, unamedia non spende più di 400 euro. Nello specifico a ... approfondimento DaVergara a Emilia Clarke, le star che hanno scelto l'Italia FOTOGALLERY ...... l'idea mi è sbocciata in testa vivendo la mia, di" genitori e fratello ", e non mi sono ... il mio sogno " vuol dire che adotterò un cane e gli darò un nome di persona: Riccardo esono ...

La famiglia in Sardegna, lei uccisa in casa sua a 20 anni dall'ex. La tragedia di Sofia Tiscali Notizie

(ANSA) - COLOGNO MONZESE (MILANO), 01 AGO - 'Vogliamo sapere quanto accaduto negli ultimi attimi di vita di Sofia'. Questo il desiderio dei ...«Vogliamo sapere quanto accaduto negli ultimi attimi di vita di Sofia». Questo il desiderio dei genitori di Sofia Castelli, 20 anni, uccisa sabato mattina in casa sua a Cologno ...