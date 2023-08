‘So’ finite le messe a San Gregorio’ | sai perché a Roma si dice così? Ecco cosa c’entra la chiesa al Celio

Leggi su funweek

(Di martedì 1 agosto 2023)non solo è ricca di storia, cultura e tradizione, ma possiede un dialettonesco che raccoglie una miriade di espressioni conosciute ormai in tutta Italia. Solea San Gregorio ne è un esempio. Scopriamo l’origine, il significato ed altre curiosità al riguardo. Solea San Gregorio nel dialettonesco: significato e origine L’espressione Sòlea San Gregorio fa parte del dialettonesco ed ha origine proprio dalladi San Gregorio dove molto tempo fa si celebrava la messa alle ore 13:00 per far sì che anche i ritardatari o i più pigri potevano seguire la celebrazione. LEGGI ANCHE:–, la cupola traforata con stelle ...