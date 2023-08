SKY – Rinnovo Osimhen – Napoli | Avanza la Trattativa! Il Punto della Situazione dopo l’Incontro con l’Agente

Leggi su napolipiu

(Di martedì 1 agosto 2023) I dettagli deltra ildi Victor, Roberto Calenda. Le partino nella trattativa per ildel contratto dell’attaccante nigeriano. Le ultime notizie da Gianluca Di Marzio. Calciomercato. La trattativa per ildel contratto di Victorè entrata in una fase cruciale. Nella giornata di oggi, c’è stato un incontro chiave tradell’attaccante, Roberto Calenda, e la dirigenza deltradie De Laurentiis Previsto inizialmente per lunedì,si è tenuto poche orel’orario programmato. Roberto Calenda è ...