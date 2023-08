SKY – L’agente di Osimhen nell’hotel del Napoli | Ecco cosa filtra

Leggi su napolipiu

(Di martedì 1 agosto 2023) Roberto Calenda, procuratore di Victor, è tornato aCastel di Sangro per discutere il rinnovo di contratto del bomber con Aurelio De Laurentiis. Presenti anche il ds Meluso e il capo scouting Micheli. Calciomercato. Inco importantissimo tradi Victor, Roberto Calenda, il presidente Aurelio De Laurentiis, il direttore sportivo Meluso, e il capo scouting Micheli. La riunione potrebbe decidere il futuro del calciatore nel club partenopeo. Calenda era già stato in Abruzzo domenica scorsa per un breve incontro con il suo assistito. Tuttavia, questa volta il suo ritorno coincide con un incontro rilevante con De Laurentiis e il resto della dirigenza del club, in una sequenza di appuntamenti che si sono susseguiti dall’inizio dell’estate e durante il primo ritiro di Dimaro. Uno dei temi ...