(Di martedì 1 agosto 2023) La piattaforma diche supporta l’innovazione responsabile mette in palio un premio da 50 mila euro per la vincitrice e un mentorship program per tutte le 6 finaliste

...vincente VinciCasa del 1 Agosto 2023 21 27 40 Come si gioca al VinciCasa Con VinciCasa... [email protected] Copyright 2023 Associazione Culturale Zerottonove -G. Nicotera, 36 - 84081 ..."Innovazione e responsabilità sono driver della strategia di crescita di lungo periodo di", ha commentato Camilla Folladori, Chief Strategy Officer di. " GoBeyond concretizza la nostra ..."Innovazione e responsabilità sono driver della strategia di crescita di lungo periodo di" ha commentato Camilla Folladori, Chief Strategy Officer di. "GoBeyond concretizza la nostra ...

Sisal, al via la settima edizione della call for ideas di GoBeyond la Repubblica

(Adnkronos) - Domenico Berardi via da Sassuolo Dopo una carriera in neroverde, l'esterno apre le porte ad una nuova avventura. L'ipotesi di indossare un'altra maglia, magari quella della Juventus o d ...Domenico Berardi via da Sassuolo Dopo una carriera in neroverde, l'esterno apre le porte ad una nuova avventura. L'ipotesi di indossare un'altra maglia, magari quella della Juventus o del Napoli camp ...