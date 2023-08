Lo riferisce l'Osservatorio nazionale per i diritti umani in, secondo cui una ventina di combattenti locali affiliati allo 'Stato islamico' hanno teso un agguato alle guardie armate del ...L'autore ha lavorato per circa nove anni tra Turchia, Iraq e Nord - Est dellacome operatore umanitario per dueitaliane. Ha pubblicato opere di poesia e racconti brevi. In questo romanzo l'...In parallelo, le forze dell'ordine tunisine sono state accusate dadi 'violazione dei diritti ... proveniente dalla Turchia carico di migranti in fuga da Afghanistan, Pakistan, Iraq,e ...

Siria: ong, attacco a convoglio di camion di petrolio, 7 uccisi - Notizie ... Agenzia ANSA

E' di almeno 7 uccisi il bilancio di un attacco nella Siria centrale compiuto da miliziani dell'Isis contro un convoglio di camion di petrolio. (ANSA) ...In Siria non si combatte quasi più, ma tanta gente continua a morire – soprattutto per le malattie e la malnutrizione causate dalla catastrofe umanitaria che sta colpendo la popolazione ...