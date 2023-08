Sinner ha detto no | clamorosa decisione | ora cambia tutto

Leggi su rompipallone

(Di martedì 1 agosto 2023) Importanti novità per il futuro del numero uno azzurro Jannik. La notizia spiazza i tifosi e il futuro appare totalmente diverso. Questo 2023 è stato finora molto importante per il numero otto al mondo e numero uno italiano Jannik. Il tennista altoatesino ha raggiunto più che discreti risultati e si è inserito subito dopo i campioni che attualmente dominano il circuito, come i primi due al mondo Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Nelle ultime settimane Jannik ha raggiunto uno dei migliori risultati della sua carriera, conquistando la sua prima semifinale in un torneo del Grande Slam. Stiamo parlando di Wimbledon, torneo che ha visto Jannik arrivare tra i primi 4 tennisti al mondo. Ottimo risultato per l’azzurro che però sogna qualcosa in più. Fino ad ora il tennista altoatesino ha raggiunto ottimi risultati come finali in Masters 1000 e ...