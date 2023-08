Sinistra Italiana | Periferie escluse e pessima gestione delle politiche culturali a Pozzuoli

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 1 agosto 2023)Italian: la critica di Ioffredo, Coordinatore della Federazione Provinciale di Napoli, all’Assessore Monaco e al Sindaco Manzoni Anelle ultime settimane l’organizzazione della rassegna degli eventi estivi 2023 da parte dell’amministrazione Manzoni ha aperto un intenso dibattito sullein città. Un argomento sul quale sento la necessità di intervenire pubblicamente non solo per la sua importanza, in relazione al raggiungimento di un serio sviluppo economico e culturale della città di, ma soprattutto perché ritengo che le scelte e il lavoro prodotto dall’amministrazione comunale nella figura dell’Assessore Filippo Monaco rappresentano per la città un pesante passo indietro dal punto di vista politico, amministrativo, sociale e culturale In primis ...