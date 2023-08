Simeone | 'L'Atletico ha bisogno di Morata | speriamo che resti Joao Felix'

Il suo allenatore, Diego, però, intende tenerlo stretto all'Madrid. "Per noi è un giocatore molto importante. Le sue caratteristiche sono uniche e non le ha nessuno degli altri ...Con Scamacca sempre più vicino all'Inter la Roma dovrà puntare tutte le sue fiches su Morata . L'ex Juve è ancora a Madrid e di lui parla così il tecnico dell'in un'intervista a MarcaDiegonon è spaventato dal possibile arrivo di Kylian Mbappé ai rivali del Real Madrid , anzi. ' Mi piacerebbe molto - ammette il tecnico dell'Madrid in un'intervista ad As - Sarebbe ...Con Gianluca Scamacca che sembra destinato all'Inter, Alvaro Morata è l'ultimo obiettivo del mercato della Roma per l'attacco. Operazione complicata per via dei costi e dell'impossibilità dei gialloro ...Alvaro Morata "per noi e' un giocatore molto importante. Ha caratteristiche che nessuno dei nostri attaccanti possiede. Deepay e' quello che ...