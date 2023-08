Sicignano degli Alburni | camion perde il carico di pomodori in autostrada | traffico e rallentamenti

Alburni . Una nuova segnalazione sull'abbandono indiscriminato di rifiuti nel Salernitano. La guardia agroforestale italiana ha denunciato alla Procura della Repubblica ed al Sindaco ..."Quello che ora serve è una regiainterventi previsti tra infrastrutture e nuovi treni, che ... Tra Basilicata e Campania, il Comitato per la riattivazione della ferrovia- Lagonegro ...... Bababoom Festival, Fermo (IT) 13.08.23: Pinetnie, Pineto (IT) 18.08.23: Sicinius Music Festival,Alburni (IT) 31.08.23: Festival delle nazioni, Città di Castello (IT) Clicca per ...

Paura a Sicignano degli Alburni, autoarticolato perde il carico di ... ondanews

I sindaci della Piana del Sele e degli Alburni organizzano una manifestazione in difesa dell'ospedale di Eboli.Una serata dedicata a Rocco Scotellaro. L'appuntamento è in programma il prossimo primo agosto in Piazza Umberto I ...