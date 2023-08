Si insedia il nuovo Questore della Provincia di Caserta | dr Andrea Grassi

Commercialisti: sial CNDCEC il comitato delle pari opportunità Il Consiglio Nazionale dei ... Come si legge nel comunicato stampa del 31 luglio, si tratta delorgano incaricato di ......lo sciacallo' mentre 79 è l'anno in cui il terrorista venezuelano filo - palestinese siin ... Ora ildocumento delle autorità ungheresi, che ruota attorno a 'Max', contribuisce a ...Si è insediato oggi ilcomandante provinciale dei Carabinieri Ettore Bramato . Subentra al colonnello Rodolfo Santovito che ha guidato l'Arma bolognese per due anni. Pugliese di Bisceglie, dopo l'Accademia Militare a ...

Si insedia il nuovo questore di Cuneo Agenzia ANSA

Jessica Morlacchi non è l’unica a essere rimasta scioccata quando è venuta a sapere che Oggi è un altro giorno non avrebbe avuto un’altra stagione. Infatti al suo posto tornerà Caterina Balivo con un ...Il nuovo questore di Cuneo si è insediato ufficialmente. Si tratta di Carmine Rocco Grassi, foggiano, classe 1964, proveniente dalla Polizia di Frontiera della Lombardia. Nei suoi 32 anni di carriera ...