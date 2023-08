Si fa impiantare cinque chip sottopelle | ora per pagare gli basta allungare una mano

Hamicrochip sottopelle. Mattia Coffetti, 35enne esperto di sicurezza informatica e tecnico del suono, vive a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, ed è stato il primo, in Italia, a impiantarsi ...Salvatore Aranzulla, il 'tuttologo' di Internet si è fatto un fisico bestiale - esclusivo IMICROCHIP - 'Il primo che ho installato, il più utile - dice - è un chip Nfc - rfid che serve per ...Mattia Coffetti, esperto di sicurezza informatica e tecnico del suono, ha deciso di farsimicrochip sottopelle, che utilizza abitualmente. 'Mi facilitano la vita di tutti i giorni', spiegaUn'incredibile svolta tecnologica collega cervello, corpo e midollo spinale, restituendo parzialmente movimento e sensazione a un uomo con quadriplegia.Il Comune di Buti affida direttamente, senza gara, la realizzazione di un centro sportivo per il tennis e il padel a Cascine di Buti. L'impianto sarà situato vicino al nuovo palazzetto dello sport, of ...