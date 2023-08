Si chiamerà MCXtrema | l' auto da pista più potente di Maserati

La Maserati ha fornito nuovi dettagli della sportiva in edizione limitata finora nota come Project24 . Innanzitutto, è stato scelto il nome definitivo e ufficiale: si. In secondo luogo, la Casa emiliana ha fissato la data e il luogo di presentazione: il nuovo modello sarà svelato durante al The Quail, il 18 agosto, durante la Monterey Car Week ...ROMA - SiMaserati, a esprimere tutta la forza dirompente di una vettura da corsa, non omologata per uso stradale, da 740 cavalli. Conosciuta fino ad oggi con il nome in codice di "Project24", ...viene prodotta in 62 esemplari in tutto il mondo che sono gia' esauriti. Maserativerra' svelata al The Quail, il 18 agosto, durante la Monterey car week 2023. Lo comunica Maserati (...

La Maserati ha scelto il nome della Project24: si chiamerà MCXtrema - Quattroruote.it Quattroruote