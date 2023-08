Sfida all’AI nella mixology

(Di martedì 1 agosto 2023) Nell’era digitale in cui viviamo, l’intelligenza artificiale (IA) ha dimostrato di essere una delle tecnologie più rivoluzionarie e promettenti del nostro tempo. Con il suo costante sviluppo e l’impiego di algoritmi complessi, l’IA sta trasformando diversi settori industriali, portando innovazioni senza precedenti e cambiamenti significativi nelle modalità di produzione e distribuzione di beni e servizi. Che cos’è l’AI Se ne parla tanto, ma spesso non si ha solo vagamente presente cosa si. Semplificando al massimo, l’AI, o Intelligenza Artificiale, è una disciplina dell’informatica che si occupa di creare sistemi e programmi in grado di eseguire attività che normalmente richiederebbero l’intelligenza umana. In altre parole, l’AI mira a sviluppare macchine in grado di apprendere, ragionare, risolvere problemi e prendere decisioni simili a quelle degli esseri umani. Sebbene se ne parli ...

