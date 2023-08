Serie B | i problemi del Perugia per la riammissione | il fattore stadio

Leggi su calcionews24

(Di martedì 1 agosto 2023) Ilaspetta che il CONI si pronunci sul suo ricorso per l’ammissione inB, ma pesano idelloRenato Curi Dopo che ieri il collegio di garanzia del CONI ha respinto la richiesta di ammissione della SPAL alla prossimaB, la prossima squadra ad aspettare il pronunciamento sarà il. Come riportato però da La Gazzetta dello Sport, sulla richiesta degli umbri pesano le criticità strutturali delloRenato Curi. Visti gli attualiall’impianto d’illuminazione e ai servizi igienici e la decisione della FIGC di non ammettere deroghe, la posizione della squadra non è così forte. Il CONI potrebbe optare per una linea ‘soft’ che sembra fatta per prende tempo.