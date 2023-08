Sei Sorelle Anticipazioni 2 agosto 2023 | Celia ama Aurora?

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 1 agosto 2023) Gonzalo e Paloma: la vita dopo il matrimonio Gonzalo e Paloma si sono sposati, ma la loro vita non è per nulla come l’avevano immaginata. Entrambi sono costretti a lavorare, e non hanno più tempo da dedicare alla loro relazione. Inoltre, Gonzalo è invidioso del fatto che Paloma abbia più successo di lui, e non riesce a gestire la situazione. Pertanto, il matrimonio è in crisi… Francisca, Cristobal,e Gonzalo: cosa hanno in comune? Semplice. Tutti loro sono alla ricerca di un amore che abbia le sue contraddizioni. La storia di Francisca e Gabriel è una di quelle che non finiscono mai. La cantante ha dovuto prendere una decisione drastica, e ora si Francisca e Gabriel: un amore controverso Francisca è una cantante, ed aveva ottenuto la possibilità di esibirsi al Teatro Real. Tuttavia, si è resa conto che il suo fidanzato Gabriel non la supportava abbastanza. ...