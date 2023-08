Se si smarriscono i buoni fruttiferi si rischia di perdere tutto con la prescrizione? La verità è questa

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 1 agosto 2023) Che cosa succede in caso di smarrimento deifruttiteri postali? Davvero c’è il rischio che cadano ine che i soldi vengano persi? Ipostali, diffusissimi strumenti di investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti e gestiti in esclusiva da Poste Italiane, offronto sicurezza a tutti gli investitori: garantiscono il rimborso integrale del capitale iniziale, più gli interessi maturati. Ma tutti isono soggetti alla. Buono fruttifero: quando scatta la prescirizione in caso di smarrimento (Foto: Ansa) – ilovetrading.itSi tratta di un periodo dopo il quale il sottoscrittore non può più richiedere il rimborso del titolo. Per ipostali, il termine diè di ...