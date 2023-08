Se l’Europa e l’Italia imboccano la strada giusta sull’idrogeno

Leggi su formiche

(Di martedì 1 agosto 2023) Sono passati esattamente vent’anni da quando, in vista della Conferenza di Bonn, la Commissione europea approvò il primo obiettivo della transizione energetica: il 22% come quota di energie rinnovabili sul consumo energetico Ue. Nel giro di pochi mesi il mercato comunitario fu travolto da una piena di sussidi (col senno di poi eccessivi) di cui però l’industria europea non seppe approfittare. Ingolositi dagli elevati profitti di breve termine consentiti dagli incentivi, gli operatori nostrani si appiattirono sul business, tutto finanziario, della produzione. Ad approfittarne furono i lungimiranti cinesi che, speculando sui prezzi drogati, misero in piedi quella che, tuttora, è la fabbrica mondiale di pannelli solari. In altre parole, a finanziare produttori asiatici furono i cittadini europei. Così, nonostante non pochi sforzi per emanciparci, noi europei soffriamo ancora oggi la forte ...