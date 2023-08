Scuole aperte anche in estate per aiutare le famiglie

Leggi su lopinionista

(Di martedì 1 agosto 2023) ROMA – La gestione dei figli nei mesi estivi rappresenta per i genitori lavoratori un problema non secondario. Per tale motivo il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha proposto la possibilità su base volontaria dell’apertura dellein, per venire incontro alle. Nel dettaglio, il Ministro Valditara ha affermato: “Dobbiamo concentrarci maggiormente sulleelementari e medie, perché in tale fascia d’età è necessario sostenere le. Ma alcuni progetti sono già operativi, per esempio si fa orientamento per le materie Stem, ci sono percorsi di potenziamento delle competenze linguistiche, digitali, artistiche, sportive. Senza dimenticate il fondo europeo Care, che promuove interventi di coesione per i rifugiati dall’Ucraina”. Al ...