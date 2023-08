Scopri i Segreti dell' Orso Bruno Marsicano | Sotto le Stelle dell' Orsa nel Parco della Maiella!

(Di martedì 1 agosto 2023) L'Aquila - Dal 2 al 6 agosto nei paesi delNazionalea Maiella sono in programma numerose attività di informazione e intrattenimento dedicate all'. Uno degli appuntamenti più attesi è "le", in programma il 5 agosto a Campo di Giove. Gli appassionati di astronomia avranno la possibilità di osservaree pianeti grazie alla guida di esperti astrofili. Il punto di partenza sarà il suggestivo Lago Ticino alle ore 21, da cui partirà una passeggiata notturna fino all'area picnic lungo il Sentiero. Qui, i partecipanti avranno l'opportunità di incontrare gli esperti astrofili ...

Nel corso dei mesi successivi, Alessandro apprese idella cabala e della numerologia. Scoprì che ogni numero aveva un significato profondo e che poteva influenzare le nostre vite in modi ...... mentre a Palazzo Chigi si riunivano i vertici del governo, dei servizie dell'Esercito, ... approfondimenti quotidiani dall'Italia e dal Mondo Il foglio web a 8,00 per un mesetutte le ...Clicca qui etutte le offerte attive IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA Romantiche ... (SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303) Animali fantastici - Idi Silente Terzo ...Ambiente L'Aquila - 01/08/2023 12:14 - Dal 2 al 6 agosto nei paesi del Parco Nazionale della Maiella sono in programma numerose attività di informazione e intrattenimento ...Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi, Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Per informazioni: info ...