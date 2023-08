Scontro fra auto a Milano | grave un passante travolto

(Di martedì 1 agosto 2023)incidente apoco prima delle 13.30, quando duesi sono scontrate in viale Umbria all'angolo con via Colletta. Nello schianto, una delle due vetture è finita contro un pedone, ...

Grave incidente a Milano poco prima delle 13.30, quando due auto si sono scontrate in viale Umbria all'angolo con via Colletta. Nello schianto, una delle due vetture è finita contro un pedone, ...A complicare la situazione sono però anche condizioni internazionali, primetutte le politiche ... creando un fortetra maggioranza e opposizioni."Il confronto si deve basare su obiettivi. ...Tempo di Lettura: 1 minutotra un treruote e un'automobile, morto un anziano di 86 anni che era a bordo del motoveicolo. E' accaduto questa mattina a Mainolfo, frazione di Montecorice, comune del Cilento in provincia di ...

Scontro fra due moto all'ingresso del Civico, un morto PalermoToday

Grave incidente a Milano poco prima delle 13.30, quando due auto si sono scontrate in viale Umbria all'angolo con via Colletta. Nello schianto, una delle due vetture è finita contro un pedone, ...Un pedone è rimasto coinvolto in un grave incidente a Milano in zona Piazza Lodi poco prima delle 13.30. Nel sinistro si sono scontrate due auto, è successo in viale ...