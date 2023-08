Schlein Pd | “Il governo riferisca in Aula sul reddito di cittadinanza”

(Di martedì 1 agosto 2023) SESSA AURUNCA (CASERTA) – “Chiediamo aldi venire a riferire al più presto perché è incredibile non solo che abbiano deciso di fare la guerra ai poveri, ma anche che non abbiano preparato minimamente questi passaggi accompagnando con una corretta informazione e dando sostegno alle misure che devono essere messe in campo di supporto”. E’ quanto ha affermato la segretaria del Pd, Elly(foto), parlando a Sessa Aurunca a proposito deldi. L'articolo L'Opinionista.

Oggi invece Boccia che guida i senatori Pd per contro di Ellydice che "si comportano come ... La verità è che tutti sapevano che con ilMeloni sarebbe stato abolito . Il centrodestra, ...Lo ha detto la segretaria del PD, Elly, intervenendo in Aula alla Camera in risposta alle ... Poi, un invito al: "Prendete atto delle difficoltà che avete, lavoriamo insieme ed evitiamo ...Smaschera i ritardi delsul Pnrr, i tagli a progetti indispensabili per mettere in sicurezza il Paese, il negazionismo sul clima "che fa parte della vostra cultura", attacca Ellyvolgendo lo sguardo verso i ...

Caos sul reddito di cittadinanza, Schlein: 'Il governo venga in Aula' - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

ROMA (ITALPRESS) – “Ci avete fatto attendere per 10 mesi queste modifiche di cui parlate da un anno. Il Parlamento è stato esautorato: ...Pnrr, per il ministro degli Affari europei Fitto «nessun definanziamento»: ma il Servizio Studi delle Camere lo smentisce.