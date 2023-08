Schlein e Appendino | stesso vestito in aula | l’opposizione è unita solo dall’armocromia video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 agosto 2023) “Non vorrei essere nei suoi panni”, quasi strilla Chiaraal ministro Fitto intervendo insul Pnrr: l’esponente M5s si è messa a sua insaputa in quelli di Elly, che oggi inera vestita praticamente in modo uguale. Sono infatti divenuti motivo di commenti salaci gli abiti estremamente simili di entrambe in occasione della seduta inalla Camera, con giacca bianca e maglia indaco sia per l’ex sindaco di Torino che per la segretaria Pd: sono tornate inevitabilmente in mente le dichiarazioni della, che aveva detto a Vogue di affidarsi ai consigli di un’armocromista per l’abbigliamento. LEGGI ANCHE Pnrr: Fitto smaschera le bugie della sinistra. "Nessun taglio agli asili nido, in arrivo altri 900 milioni" Il centrodestra vola e FdI avanza: il ...