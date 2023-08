Schlein | basta tagli sul Pnrr | se vi fermate ci siamo

La segretaria dem Elly, intervenendo in risposta al ministro, ha dichiarato: 'Il Parlamento è stato esautorato, nonuna comunicazione d'ufficio come quella di oggi ma come previsto una ..."Siamo preoccupati per il Paese e c'è il sospetto non solo che siate incapaci di gestirlo ma che qualcuno speri in un segnale" sul piano europeo dal fallimento del Pnrr. Ma "state giocando con la ...Nondire che compenserete con altri fondi: non avete detto come, non c'è certezza sulla ... Critiche daper il taglio ai fondi per valorizzare i beni confiscati: "C'erano i tempi, c'era il ...Milano, 1 ago. (askanews) - 'Se volete davvero portare in porto i progetti del Pnnr, noi ci siamo. Prendete atto della difficoltà che avete."Siamo preoccupati per il Paese e c'è il sospetto non solo che siate incapaci di gestirlo ma che qualcuno speri in un segnale" sul piano europeo dal fallimento del Pnrr. Ma "state giocando con la cred ...