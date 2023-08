Schianto tra moto e auto sulla Statale | 29enne in ospedale

Leggi su anteprima24

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni alle ore 19'20 è intervenutaSS 400, nel territorio del comune di Lioni, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un'vettura ed una. Nel violento impatto il ragazzo di 29 anni originario di Lioni è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 intervenuti presso l'di Sant'Angelo Dei Lombardi per essere sottoposto a cure mediche. A bordo dell'due coniugi, i quali non subivano grosse conseguenze, i veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Sul posto i Carabinieri di Morra De Sanctis per i rilievi di propria competenza.