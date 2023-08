Scherma | i ranking olimpici per Parigi 2024 dopo i Mondiali di Milano | Italia a rischio nella sciabola

Leggi su sportface

(Di martedì 1 agosto 2023) Archiviati idi, laguarda avanti e si proietta verso i Giochi di: ma qual è la situazione dei? Secondo il regolamento, le nazioni che qualificano la squadra, si aggiudicano anche le tre quote individualistessa arma. Particolarmente importanti sono dunque le classifiche relative alle squadre senior di ciascuna specialità. In particolare, le carte olimpiche verranno assegnate ai primi quattro Paesi (indipendentemente dalla zona di provenienza) di ciascuna arma in base alufficiale FIE per squadre senior aggiornato all’1 aprile. Riceverà il pass olimpico anche la squadra meglio piazzata di ciascuna delle quattro zone (Africa, America, Asia-Oceania, ...