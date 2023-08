Scherma | Di Veroli corona una grande stagione | vince la Coppa del Mondo di Spada

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 1 agosto 2023) Le grandi gioie del Mondiale dia Milano, ultima gara dell’intensaschermistica nel massimo circuito internazionale, non si limitano ai 10 podi che sono valsi il trionfo azzurro nel Medagliere per Nazioni: Davide Dialzerà al cielo (anche) ladeldimaschile 2022/2023. Lo spadista romano delle Fiamme Oro, grazie all’argento iridato conquistato al MiCo, ha messo il punto esclamativo sulla sua “super season”, impreziosita dal titolo europeo individuale conquistato a Plovdiv, aggiudicandosi pure la classifica generale del circuito. Il successo di Diarriva a 12 anni di distanza dall’ultima vittoria di uno spadista italiano indel, Paolo Pizzo nel 2011. Per Davide, che si lascia ...