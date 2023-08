Scamacca il prescelto! Samardzic in arrivo | Calciomercato Inter – News LIVE

(Di martedì 1 agosto 2023) Oggi appuntamento con un’altra immancabile puntata dello Specialesu.it. Tutte le notizie relative al mercato dell’, le trattative in corso e i temi rilevanti di giornata in questo nuovo appuntamento per l’estate nerazzurra. Dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 19 la redazione vi aspetta in diretta sui canali YouTube, Facebook e Twitch. LA PUNTATA DI OGGI –! Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 19 con approfondimenti di mercato, curiosità, esclusive e analisi con la redazione di.it e i suoi ospiti, e i collegamenti dalla sede principale dell’. Nella puntata di oggi focus principali su Lazare ...

L'Inter ha deciso per l'attacco: ilè Gianluca, vicino alla Roma nelle ultime settimane prima dell'affondo nerazzurro che ora può cambiare le cose. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'offerta per il West Ham non è ...Da tempo ilè Yann Sommer , il portiere svizzero che il Bayern Monaco in mancanza di un ... Il profilo individuato è quello di Gianluca. Con il West Ham balla ancora qualche milioni ...La trattativa della Roma(1999) è da tempo ildella Roma per essere l'attaccante giallorosso per la stagione 2023/2024. Il club giallorossa ha l'accordo col calciatore e sta ...

L'Inter fa all in su Scamacca: è lui il prescelto per l'attacco. Affare da 30 milioni La Gazzetta dello Sport

Vittoria prestigiosa per la squadra di Inzaghi che vince in rimonta contro i parigini. In due minuti Esposito e Sensi ribaltano il gol del vantaggio di Vitinha ...La Roma sta per chiudere per Renato Sanches, centrocampista del Paris Saint-Germain: formula e cifre dell'affare ...