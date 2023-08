(Di martedì 1 agosto 2023)sovverte le gerarchie degli obiettivi offensivi del. La dirigenza nerazzurra, dal canto suo,la. Di seguito la spiegazione di Sky Sport 24.– Dopo la silenziosa ritirata di Romelu Lukakusi è mossa subito sul mercato alla ricerca di un sostituto all’altezza. I nomi degli attaccanti attenzionati erano numerosi: Beto Betuncal, Folarin Balogune, Alvaro Morata ed anche Gianluca. Il calciatore del West Ham, pur essendosi inserito per ultimo nella lista della dirigenza nerazzurra, ha battuto i colleghi ‘rivali’. A ribaltare le gerarchie legate agli obiettivi offensivi è stata l’esperienza in campo italiano. Simone Inzaghi, a corto di attaccanti, preferisce puntare su un calciatore che sappia subito muoversi in ...

Scamacca batte le alternative e l’Inter la concorrenza: le motivazioni – Sky Inter-News.it

I meno giovani non se la ricorderanno a memoria ma avranno sentito i loro padri pronunciarla ad nauseam: Zoff, Bergomi, Cabrini, Collovati, Gentile, Scirea, Oriali, Tardelli, Conti, Graziani, Rossi. U ...Sconfitta per i campioni d'Europa nell'ultimo test prima del Community Shield: decidono il match le reti di Depay e Carrasco, per gli inglesi gol di Ruben Dias. Simeone manda in campo 1 ora Morata: se ...