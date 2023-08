“Sarebbe un fallimento” Zaia punta tutto sull' autonomia e marca il territorio

(Di martedì 1 agosto 2023) Lucanon vuole passi indietroa riforma dell'. Alla festa della Lega di Cervia il governatore del Veneto ha mandato un segnale chiaro agli altri alleati di centrodestra, chiedendo che'argomento si vada avanti spediti e senza tentennamenti: “L'è nel programma di governo, non fare l'significa venir via da un patto sottoscritto, e quando i patti si rompono poi non sai mai dove si va a finire…. Se l'non arrivasse nel 2024 - avverte il presidente regionale - vuol dire che abbiamo fallito come obiettivo... Ma non fallisce la Lega, fallisce il governo: perché questo è un impegno di governo”.si è poi soffermato'addio al reddito di cittadinanza: “Ci vuole rispetto nei ...

Mica potevo immaginare che da quel pomeriggiocominciata questa favola'.NEL 2015 - 'Fallisce la Reggina e fummo travolti. Una sensazione di smarrimento, di dolore per quella gente ...L'alternativa sono il caos e il. Rigidità normative rimangono Grazie allo smart working ...così sicuri che le scuole debbano restare chiuse per tre mesi ininterrotti all'anno Non...Il presidente della regione ha dichiarato che se la riforma non dovesse essere ottenuta entro il 2024,undi un'obiettivo prefissato 'ma non fallisce la Lega, fallisce il governo . ...

Sampdoria Andy9)amo: Serie A Non sarebbe un fallimento non ... ClubDoria46.it

Luca Zaia non vuole passi indietro sulla riforma dell’autonomia. Alla festa della Lega di Cervia il governatore del Veneto ha mandato un ...Il presidente del Veneto ha spiegato che la riforma "è nel programma di governo. Non farla significa venire meno a un patto. E quando il patto si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci".