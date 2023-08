Sarà la fine definitiva del Design?

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 agosto 2023) Settimana scorsa la puntata si è chiusa con un buon match, ovvero quello tra Eric Young e Nick Aldis, in cui quest’ultimo ha perso anche questa volta. Era tornato quasi in pompa magna, ma le ultime notizie su di lui ormai non lo vedono vicino ad Impact ancora per tanto tempo. Chi invece è tornato davvero è Eric Young, dopo le voci di un ritorno in WWE che allasi sono rivelate infondate. Quindi si può riprendere la storyline che lo coinvolgeva, in cui lui stesso aveva chiesto a Deaner di tagliare i rami secchi. Infatti qualche mese fa Deaner aveva “ucciso” Eric Young, in un segmento video davvero ben fatto. Chiaramente non è morto, forse è “resuscitato”, sta di fatto che ora è pure un face mentre Deaner continua ad essere heel, un pessimo heel aggiungerei. La morte delsembrava davvero vicina e invece la sua vita si protrarrà ...