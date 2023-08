Sanremo 2024 | doppio colpo di Amadeus | Marco Mengoni e Alessandra Amoroso nel cast?

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 1 agosto 2023) Dovrà essere un’edizione indimenticabile quella diin quanto segnerà la fine dell’avventura dialla conduzione. Per tale ragione, il conduttore è alle prese con le trattative sia sul fronte della conduzione che su quello degli artisti in gara. Tra i big vorrebbe piazzare almeno due o tre colpi da novanta in modo da alzare l’asticella del festival ed ecco che spunta il nome di. Non da meno quelli per la co-conduzione dove spunta la candidatura didice “sì” È stato il suo sogno da quando ha iniziato a condurre la kermesse più famosa d’Italia. Eppureha sempre ricevuto il secco “no” da parte di ...