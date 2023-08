Sannio Music Fest | venerdì alle Antiche Terme di Telese il concerto di Sergio Caputo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 1 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIl, per questa sua III edizione, ha scelto di portare i grandi nomi del jazz nel ParcoJacobelli di, sostenendo così ancora una volta l’idea che il connubioa-cultura possa essere un validissimo volano per il rilancio di piccoli-grandi luoghi da conoscere ed apprezzare. Ecco dunque che4 agosto, questo magico luogo del, il solo a vantare un’antichissima tradizione termale, si animerà con le coinvolgenti e coloratissime note del cantautore italiano. L’artista, che per l’occasione presenta il suo ‘Sabato Italiano Show 40’ è da sempre apprezzato per le sue melodie scanzonate ed ...