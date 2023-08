Sanità. Più medici di medicina generale in Emilia - Romagna

BOLOGNA - Via libera dalla Giunta regionale al bando per l'ammissione di 188 candidati al corso triennale 2023 - 2026 di formazione specifica in medicina generale . Un bando che prevede l'assegnazione ...... della gioventù dispersa e della bellezza profanata non èpossibile. Anche se una presa di ... dall'economia alla cultura, dallaai trasporti per finire all'incubo della sporcizia e dell'...Per questo vogliamo dare ai medici dell'emergenza urgenza un ruolo primario, una prospettiva e un futuro sempreavvincente in questo campo'. La specialità di Medicina di Emergenza e Urgenza (MEU),...

Sanità, più medici di medicina generale: apre il bando per il corso ... Regione Emilia Romagna