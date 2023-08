San Vito di Negrar Verona | 14enne muore investito da auto pirata

Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte di lunedì 31 luglio, in viaa Negrar di Valpolicella, nel Veronese. Secondo quanto ricostruito dall'Ansa, il 13enne stava camminando sulla ...Dopo aver provocato l'incidente, dell'auto si sono perse le tracce. Lo schianto è avvenuto poco prima della mezzanotte di ieri, adi Negrar, in Valpolicella, nel veronese. Trasportato in gravissime condizioni a Verona all'ospedale di Borgo Trento, il 14enne è morto poche ore dopo. Le indagini sono affidate alla polizia ...Gli agenti della stradale stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'investimento, avvenuto lungo un rettilineo su via, un'arteria che attraversa in senso lungitudinale il paese ...

Omegna, ecco il programma di San Vito: fuochi d’artificio, il rapper Shade e Mal La Stampa

È successo stanotte a San Vito di Negrar in Valpolicella (Verona). La vittima è Chris Obeng, di origini ghanesi. Ridotto in fin di vita, è deceduto poche ore dopo in ospedale.Ucciso a 14 anni da un'auto pirata. La polizia stradale sta indagando su quanto avvenuto intorno alle 23.30, in via San Vito, lungo la provinciale 12 dell'Aquilio a San Vito di ...